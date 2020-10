Er hatte keine große Lust, sich einer akademischen Laufbahn zu widmen, obwohl er in Oxford dazu die beste Gelegenheit hatte. Auch als Schauspieler wollte er nicht so recht Fuss fassen, da ihm Institutionen an sich ein Gräuel waren. Und doch katapultierte er sich über die Royal Shakespeare Company, für die er regelmäßig komponierte zunächst ins Fernsehen und in weitere Folge dann ins Kino, aus dem er mit seinen Soundtracks bis heute nicht mehr wegzudenken ist. radio klassik Stephansdom Filmmusikexperte Gerald C. Stocker beschäftigt sich in der aktuellen Sendung seiner beliebten Reihe mit dem filmmusikalischen Schaffen von George Fenton.



