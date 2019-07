Home Startseite Sommer-Reprise: George Frederick Bristow.

In der ersten Ausgabe der Sendereihe „Wer war & wie klingt?“ haben wir uns auf die Spuren des amerikanischen Komponisten George Frederick Bristow begeben. 1825 in Brooklyn geboren, prägte er das Musikleben in New York von den 1840er Jahren bis zu seinem Tod 1898 und war sprichwörtlich überall dort zu finden, wo musiziert wurde. Bristow war jahrzehntelang erster Violinist der New Yorker Philharmoniker, trat als Pianist auf, leitete Chorvereinigungen und war Organist an mehreren Kirchen. Nebenbei unterrichtete er ab 1855 an mehreren staatlichen Schulen und war einer der prominentesten Komponisten des viktorianischen Amerika. Gemeinsam mit seinem Kollegen William Henry Fry war er überdies einer der frühesten Verfechter amerikanischer Kunstmusik – in einer Zeit, in der man ein europäisches Musikideal pflegte, keine Selbstverständlichkeit.

Musik von und rund um George Frederick Bristow, u.a. mit den Harmoneion Singers, dem Detroit Symphony Orchestra unter Neeme Järvi und der Royal Northern Sinfonia unter Rebecca Miller.

Siehe auch: Komponistenporträt zu George Frederick Bristow im magazin Klassik #7.

Eine Wiederholung der Erstausstrahlung vom 09. Dezember 2017.