Home Rubato George Gagnidze.

Die Bösewichte im Verdi Kosmos sind sein Metier: der machtbesessene Macbeth, der perverse Scarpia- aber auch der geläuterte Nabucco. George Gagnidze überzeugt an der New Yorker MET und in großen Häusern auf der ganzen Welt. In Wien debütierte der Georgier an der Wiener Staatsoper vor etwa 10 Jahren, sang hier drei Rollen, und will unbedingt wieder zu dem besonderen Publikum zurückkehren. Im Interview aus Tbilisi erzählt er über das aktuelle Album mit der Staatskapelle Weimar unter Stefan Solyom, das bis zur Pandemie in der Schublade lag, aber jetzt zum Glück veröffentlicht wurde! Obwohl Corona allzu Vieles verhinderte- zB seinen gemeinsamen Auftritt mit Anna Netrebko in der Tosca an der MET- freut sich George Gagndize über das Album sowie viele neue Pläne. Von Mozart über Verdi bis hin zu Wagner: genießen Sie eine Stunde lang seine bemerkenswerte Stimme!

Fotocredit: (c) Dario Acosta