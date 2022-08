Home Lebenswege Gerhard Strassgschwandtner.

Das Wien der Nachkriegszeit ist sein Spezialgebiet. Gerhard Strassgschwandtner ist Stadtführer in Wien und Museumsgründer. Meistens führt er amerikanische Reisegruppen auf den Spuren ihrer Großväter, die nach 1945 als Soldaten in Wien stationiert waren.

Für radio klassik unternimmt er eine Zeitreise in die zerbombte Stadt, zwischen Besatzung und Wiederaufbau, Schwarzmarkt und Geheimagenten. Dabei erfahren wir, wie aus der Spezial-Tour ein Museum wurde, das Museum zu dem Filmklassiker der Nachkriegszeit, zu „Der Dritte Mann“.

Erstausstrahlung: Sonntag, 28. August 2022, 17.30.-17.55 Uhr.

Gestaltung: Stefanie Jeller.

Weiterführende Links:

Gerhard Strassgschwandtner:

https://www.special-vienna.com/about.htm

Nachkriegswien-Tour mit Gerhard Strassgschwandtner:

https://www.nachkriegswien.com/d/guides-gerhard.htm

Das Dritte Mann Museum:

https://www.3mpc.net/