„An American in Paris- Geschichten aus Amerika“, so lautet der Titel des aktuellen Programms von Christian Altenburger im MuTh. Der Geiger hat dafür ironischerweise den französischen Klarinettisten Michel Lethiec nach Wien eingeladen- a Frenchman in Vienna, so lautet also ein Kapitel des Abends! Wortwitz und schwarzer Humor gehören aber auch unbedingt in die Dramaturgie des Abends. Die Schauspielerin Julia Stemberger liest Geschichten von Marc Twain und über den sagenumwobenen Grafen Dracula. Sie hat bereits im Vorfeld der Sendung mit Arabella Fenyves gesprochen, Christian Altenburger kommt live ins Studio.