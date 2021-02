Home Rubato Geometrie der Seele.

„Ich möchte mit der Sprache nicht nur erzählen, sondern auch Musik machen. Wahrscheinlich bin ich ein heimlicher Musiker.“ (Gert Jonke)

„Die Sprache ist vom Himmel gefallene Musik.“ (Gert Jonke)

Am kommenden Donnerstag, 4. Februar, wird im Porgy & Bess per Stream die CD „Geometrie der Seele“ präsentiert. Ein Projekt der Künstlerin Susanna Ridler gemeinsam mit Peter Herbert und Wolfgang Puschnig. Es geht dabei um den österreichischen Schriftsteller Gert Jonke, der am 8. Februar 1946 in Klagenfurt geboren wurde. Die Musik spielt in seinem literarischen Werk eine wesentliche Rolle: „Der Sprachkomponist“. Ursula Magnes hat Susanna Ridler zu diesem, ihrem „Herzensprojekt“ Fragen gestellt. Klassisches auch von Maurice Ravel, Ludwig van Beethoven und Anton Webern.