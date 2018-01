Home Kunstraum mdw Gesang und Musiktheater.

Professor Margit Klaushofer leitet seit einigen Monaten das Institut für Gesang und Musiktheater an der mdw. Sie erklärt im Interview, wieso die musikalische Ausbildung an Österreichs Schulen für die nächste Sängergeneration von fundamentaler Bedeutung ist, wie lange es überhaupt dauern kann, bis ein Jungtalent auf der Opernbühne stehen darf und welche Präsentationsmöglichkeiten sie bereits während der Ausbildung haben. Sie gibt Auskunft über den Umgang mit neuen Medien an ihrem Institut und erzählt, welche neuen Formate auf musikhungrige Zuschauerinnen und Zuschauer warten! Natürlich gibt es auch vokale Kostproben aus der Talenteschmiede zu hören.