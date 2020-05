Home Brusattis Beethoven Gewaltiges zum Schluss.

In der aktuellen Ausgabe seiner Sendereihe präsentiert Otto Brusatti eine Aufnahme des Streichquartettes op. 130 in B-Dur mit der ursprünglichen abschließenden Fuge, später ausgekoppelt als op. 133, aufgenommen vom Hagen Quartett und dem nachkomponierten Finale für op. 130, aufgenommen vom LaSalle Quartet. Dazu ein kurzer Auszug aus der „Ästhetik“ von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dessen 250. Geburtstag sich heuer am 27. August ebenfalls jährt.