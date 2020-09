Home Rubato Schritt für Schritt.

Schritt für Schritt – Ist die dezeitige tagesaktuelle Vorgehensweise für Intendant Roland Geyer am Theater an der Wien. Das richtige Gespür hat zumindest eine rechtzeitige Aufzeichnung des Fidelio in der Inszenierung von Christoph Waltz gerade noch ermöglicht. Wäre man nach Plan vorgegangen, gäbe es von dieser Poduktion nicht einemal eine Dokumentation. Musikchefin Ursula Magnes hat Roland Geyer in seinem Büro mit Blick auf den Naschmarkt besucht und mit ihm über die kommende Saison gesprochen. Warum man Gaetanos Donizettis Belisario unbedingt sehen muss und wie man auf die Idee kam, ausgerechnet Tristan und Isolde als Experiment mit Günther Groissböck in der Kammeroper herauszubringen. Ein anderer Sänger wird als Artist-in-Residence seine Vielseitigkeit zeigen, Bariton Florian Boesch.