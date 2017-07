Bereits zu Beginn seiner Karriere war er für Furtwängler ein „Minnesänger des Klaviers“ und tatsächlich blieb das sanghafte Element das Hauptmerkmal in Géza Andas Spielweise. Für den Philosophen am Klavier war die Dramaturgie, der große Bogen des Stücks das Wesentliche – die technischen Schwierigkeiten schien er überhaupt nicht zu bemerken. Dabei war Anda alles andere als ein Wunderkind, sondern musste sich, wie er selbst gestand, die manuelle Sicherheit an den Tasten, die die Welt bedeuten, Tag für Tag aufs Neue erarbeiten.

Ähnlich gewissenhaft und behutsam tastete sich Anda auch in Fragen seines Repertoires voran, weitete den Kern um Schumann, Chopin, Liszt und Brahms erst allmählich in Richtung Klassik und Moderne aus. Diese Ergänzung gelang ihm so gut, dass er bald nicht nur als herausragender Schumann-Interpret galt (besonderes Herzensstück: die Sinfonischen Etüden, op. 14), sondern auch als jener von Mozart und Bartók. Mit seiner Gesamteinspielung von Mozarts Klavierkonzerten (der ersten überhaupt) legte er eine nach wie vor gültige Referenzaufnahme vor und den Klavierkonzerten von Béla Bartók eroberte er gemeinsam mit seinem Landsmann Ferenc Fricsay ihren Platz im Repertoire. Dafür das das Mozart’sche Klavierkonzert C-Dur KV 467 den Beinamen „Elvira Madigan“ erhielt, ist Anda hingegen nur indirekt verantwortlich. Als der Film „Elvira Madigan“ 1967 weltweite Bekanntheit erlangte, war es Géza Andas Interpretation des langsamen Satzes, die für die richtige Stimmung sorgte… dass die tragische Liebesgeschichte der dänischen Hochseiltänzerin rein gar nichts mit Mozarts Musik zu tun hat, störte dabei weder das damalige noch das heutige Publikum. Ein dreiteiliges Porträt des ungarischen Meisterpianisten Géza Anda, untermalt mit einem Soundtrack der Herren Beethoven, Bartók, Chopin, Schumann, Mozart und Brahms.