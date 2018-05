Home AufgeMUKt! Gitarrist Simon Roguljic.

Der aus Slowenien stammende Simon Roguljić studiert seit 2014 an der an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien bei Jorgos Panetsos klassische Gitarre. Es geht ihm beim Spielen um Energie – egal in welcher Epoche, ob solo oder im Ensemble. Simon ist Gründungsmitglied des Gitarrenquartetts ViennElly und des Bataclana Quintet. Derzeit bereitet er sich auf seine Bachelor-Prüfung an der MUK und zwei Wettbewerbe (Johann Kaspar Merz in Bratislava und Forum Gitarre Wien) vor.