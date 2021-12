Giulio Cesare in Egitto.

Die Abenteuer von Julius Cäsar in Ägypten, vertont von Georg Friedrich Händel – das ist der antike, barocke Stoff für die 238. Ausgabe von Per Oper ad Astra von und mit Richard Schmitz. Zu hören ist der Mitschnitt von den Pfingstfestspielen 2012 in Salzburg mit Cecilia Bartoli, Anne Sofie von Otter und Crème de la crème der Countertenöre: Andreas Scholl, Christoph Dumaux, Philippe Jaroussky und Jochen Kowalski. In weiteren Aufnahmen sind unter anderen Jennifer Larmore und Magdalena Kožená zu hören. Die perfekte Vorbereitung für die kommende Aufführungsserie am Theater an der Wien.

(c) Salzburger Festspiele