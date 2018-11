Home Startseite Giuseppe Martucci.

Er war neben Giovanni Sgambati die bedeutendste Schlüsselfigur in der Wiederbelebung der Instrumentalmusik im Italien des 19. Jahrhunderts: Giuseppe Martucci (1856-1909). Als Leiter der „Società Orchestrale di Napoli“ dirigierte er Werke von Beethoven, Berlioz und Schumann und sorgte als Direktor des „Liceo Musicale“ in Bologna für die italienischen Erstaufführungen von Wagners „Tristan“ und Brahms’ Zweiter Symphonie. Für Letzteren hegte Martucci besondere Verehrung, wobei das einzige Zusam­men­treffen der beiden im Mai 1888 wohl vor allem eins gewesen sein dürfte: eigenwillig. Wieso? Das und vieles mehr erfahren Sie in der vierten Ausgabe von „Wer war & Wie klingt?“, moderiert von Michael Gmasz.