Als Gustav Mahler am 21. Februar 1911 in New York sein letztes Konzert dirigierte, setzte er neben Werken von Mendelssohn und Busoni auch das Zweite Klavierkonzert von Giuseppe Martucci auf sein Italien-Programm. Mahler ehrte damit seinen zwei Jahre zuvor im Alter von 53 Jahren verstorbenen Kollegen, dessen Musik bereits in Vergessenheit zu geraten drohte. Nach Mahlers eigenem Tod war es vor allem Arturo Toscanini, der bis in die 1940er Jahre einige Werke seines Freundes Martucci im Repertoire hielt. In jüngster Zeit wird die Musik dieses Pioniers der italienischen Instrumentalmusik nun wiederentdeckt – u.a. von Riccardo Muti und Francesco D’Avalos. Pianisten-Archäologe Francesco Caramiello nahm sich der beiden großen Klavierkonzerte an, die sich sein neapolitanischer Landsmann einst selbst auf den Leib bzw. in die Finger geschrieben hat. Eine Klaviermusik-Sendung begleitend zur „Italienwoche“ im Rahmen des „Verreisen hören“-Schwerpunktes auf radio klassik Stephansdom.

