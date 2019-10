Home Rubato Der letzte Ritter in New York.

Unter dem Titel The Last Knight eröffnet am 7. Oktober im New Yorker Metropolitan Museum eine große Ausstellung zu und über Kaiser Maximilian I. Gestorben vor 500 Jahren auf Burg Wels in Oberösterreich, war der gebürtige Wiener Neustädter ein Kosmopolit, der sich auf Öffentlichkeitsarbeit, Machtaufbau und -erhalt verstand. Nicht umsonst sprechen wir noch heute von ihm als „letzten Ritter“. Sein Wahlspruch lautete „Durch so viele Gefahren“ – Per tot discrimina rerum – auch Stoff für ein neues Maximilian-Musical am Tiroler-Landestheater, Die Schattenkaiserin. Ursula Magnes präsentiert den Global Player Maximilian musikalisch.

(c) Metropolitan Museum of Art New York