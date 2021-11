Glücklich durch die Tonarten heißt heute das Motto! Wissen Sie, welche Tonart SIE glücklich macht? Über Jahrhunderte hinweg haben Komponisten und Musiktheoretiker die richtige Tonart für die gewünschte Stimmung gesucht- und gefunden. Gefällt Ihnen ein spritziges Cis-Dur bei Bach- oder doch ein weiches B-Dur bei Paganini? Besticht Brahms mit der Violine in G-Dur oder bedeutet E-Dur bei Schubert auch für Sie „Liebe“? Entscheiden Sie selbst, was Ihren Ohren schmeichelt! Dazu gibt’s heute Anekdoten aus 10 lessons of my life, dem aktuellen Buch von Dirigent Kent Nagano.

