Home Startseite Goldinvest collection

In jeder Uhr der neuen Goldinvest Collection steckt eine echte Silbermünze. Diese Idee hatte Elmar Schmid, der durch den Handel mit Münzen dazu inspiriert wurde, die Sammlermünzen in Uhren zu integrieren. Auch die farbigen Sondermünzen der Münze Österreich, können in den Uhren bewundert werden. Die Münzen vermitteln Geschichte und Kulturgut und laden dazu ein, die Hintergründe kennen zu lernen.

Goldinvest Edelmetallhandelsges.m.b.H

http://www.goldinvest-collection.at/