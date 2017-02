Home Perspektiven Gott schweigt.

1638: Der junge Jesuit Sebastião Rodrigues bricht nach Japan auf, um seinen verehrten Lehrer P. Ferreira zu finden. Der soll in der Folter dem Christentum abgeschworen haben, was Rodrigues nicht glauben kann. Nach seiner Ankunft erlebt er die brutale Verfolgung der Christen und fragt: Wie kann Gott zu all dem schweigen?



Der japanische Autor Shusaku Endo hat mit seinem Roman „Schweigen“ 1966 eine Kontroverse ausgelöst. Für Regisseur Martin Scorsese ist das Buch ein „Lebenselexier“, er bringt den Stoff packend auf die Kinoleinwand. (Filmstart: 3. März)

Wir hören in den Film, lesen aus dem Buch und sprechen mit dem Jesuiten P. Philipp Görtz über die Frage, ob Gott da ist, obwohl er schweigt.

Eine Sendung von Monika Fischer.