Gottesdienst am Ostermontag.

Ostermontag, 5. April, 10.15 Uhr

Hochamt

mit Dompropst Ernst Pucher

Musik: Joseph Haydn: Kleine Orgelsolo-Messe

Weitere Werke:

Georg Friedrich Händel: I know that my redeemer liveth (aus „Messiah“)

Johann Sebastian Bach: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649

Johann Sebastian Bach: Präludium und Fuge in G-Dur, BWV 541

Ensemble:

Theresa Dax, Sopran

Katrin Auzinger, Alt

Gernot Heinrich, Tenor

Markus Volpert, Bass

Streicher des Wiener Domorchesters

Domorganist Konstantin Reymaier

Leitung: Domkapellmeister Markus Landerer