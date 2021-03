Home Uncategorized Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern

Gründonnerstag, 1. April, 19.00 Uhr

Hl. Messe vom Letzten Abendmahl

mit Kardinal Christoph Schönborn

Musik: Gesänge zur Feier des letzten Abendmahls von Orlando di Lasso, Wolfram Menschick und Markus Landerer

Solisten:

Elisabeth Wimmer, Sopran

Ilia Marinescu, Mezzosopran

Katrin Auzinger, Alt

Domorganist Ernst Wally

Leitung: Domkapellmeister Markus Landerer

Karfreitag, 2. April, 18.00 Uhr

Feier vom Leiden und Sterben Christi

mit Kardinal Christoph Schönborn; Wortgottesdienst, große Fürbitten, Kreuzverehrung, Kreuzprozession, Kommunionfeier



Musik: Heinrich Kahlefeld: Johannes-Passion

Weitere Werke von Giovanni Battista Martini, Anton Wesely und Markus Landerer

Solisten:

Severin Praßl, Tenor

Gerhard Sulz, Tenor

Erich Klug, Bass

Leitung: Domkapellmeister Markus Landerer

Karsamstag, 3. April, 21.00 Uhr

Feier der Osternacht

mit Kardinal Schönborn; Segnung des Osterfeuers, Lichtfeier mit Exsultet, Wortgottesdienst; Eucharistiefeier;

Festliche Musik zur Osternacht von Ralph Vaughan-Williams, Flor Peeters, Anton Reinthaler und Robert Kovács

Ensemble:

Elisabeth Wimmer, Sopran

Katrin Auzinger, Alt

Severin Praßl, Tenor

Markus Volpert, Bass

Domorganist Konstantin Reymaier

Leitung: Domkapellmeister Markus Landerer

Ostersonntag, 4. April, 10.15 Uhr

Pontifikalamt

mit Kardinal Christoph Schönborn

Musik: Wolfgang Amadé Mozart: Missa brevis in D-Dur

Weitere Werke:

Gregorianik: Victimae paschali laudes

Alessandro Grandi: Cantabo Domino

Heinrich Schütz: Osterdialog

Johann Joseph Fux: Regina coeli laetare

Georg Friedrich Händel: Halleluja (arr. für Orgel solo von Théodore Dubois)

Ensemble:

Cornelia Horak, Sopran

Monika Schwabegger, Alt

Daniel Johannsen, Tenor

Klemens Sander, Bass

Streicher des Wiener Domorchesters

Domorganist Ernst Wally

Leitung: Domkapellmeister Markus Landerer

Ostermontag, 5. April, 10.15 Uhr

Hochamt

mit Dompropst Ernst Pucher

Musik: Joseph Haydn: Kleine Orgelsolo-Messe

Weitere Werke:

Georg Friedrich Händel: I know that my redeemer liveth (aus „Messiah“)

Johann Sebastian Bach: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649

Johann Sebastian Bach: Präludium und Fuge in G-Dur, BWV 541

Ensemble:

Theresa Dax, Sopran

Katrin Auzinger, Alt

Gernot Heinrich, Tenor

Markus Volpert, Bass

Streicher des Wiener Domorchesters

Domorganist Konstantin Reymaier

Leitung: Domkapellmeister Markus Landerer