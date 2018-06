Home Schwerpunkt Charles Gounod 200.

Am 17. Juni 1818 wurde Charles Gounod in St. Cloud, Hauts-de-Seine geboren. Anlässlich seines Todes 1893 schreibt sein Komponisten-Kollege Camille Saint-Saëns: „Wenn in ferner Zukunft Gounods Opern im Staub der Archive versunken sind, werden dafür seine Cäcilien-Messe, sein Auferstehungs-Oratorium und die Trilogie „Mors et vita“ glanzvoll an einen großen Musiker Frankreichs des 19. Jahrhunderts erinnern.“ Gounod hat viele seiner Zeitgenossen bewegt. Das wurde ihm auch von Claude Debussy attestierte. Ausgerechnet die Oper „Faust“ brachte den Durchbruch, wobei im benachbarten Deutschland lieber von „Margarethe“ die Rede ist; zuviel der Vereinnahmung des Geheimrat Goethe. Richard Wagner raunzte: „Mir kommen Faust und Mephisto wie zwei Possen reißende Studenten aus dem Quartier Latin vor.“ Und da wäre noch das Ave Maria… wieder eine deutsche Quelle. Gounod komponierte 1852 die „Méditation sur le 1er prélude de Bach“ auf das Präludium in C-Dur des 1. Teils des „Wohltemperierten Klaviers“ von Johann Sebastian Bach für Violine und Klavier und unterlegte das barocke Fundstück 1859 mit dem Text des Ave Maria. Ein klassischer Welthit ward geboren, originell original von Japan bis Kapstadt. Auch im Jahr des 200. Geburtstages seines Schöpfers.

17. bis 24. Juni: Viel Gounod im Musikprogramm

(c) Im Kreise seiner Familie, www.charles-gounod.com