Gratulationen.

Wir feiern mit Elīna Garanča ihren heutigen Geburtstag. Das Publikum im Musikverein Graz kann dies am Sonntag gemeinsam mit der lettischen Sängerin tun. Außerdem freuen wir uns mit dem Cellisten Yo-Yo Ma, der den Kunstpreis Praemium Imperiale in der Sparte Musik erhält und mit dem Pianisten Igor Levit, der mit dem Niedersächsischen Staatspreis 2020 ausgezeichnet wurde. Gratulieren möchten wir auch Rubén Dubrovsky, der zum Chefdirigenten des Staatstheaters am Gärtnerplatz berufen wurde. Viele kennen und schätzen ihn vor allem als Gründer und Leiter des Bach Consort Wien. Dubrovsky wird sein Amt zur Spielzeit 2023/2024 antreten.

Inhalt teilen