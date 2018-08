Home Aktuell GRAZioso auf 94,2!

Es ist endlich soweit – radio klassik Stephansdom ist ab 10. September auch in der steirischen Hauptstadt GRAZ zu hören! Wir begrüßen unsere neuen terrestrischen Hörerinnen und Hörer auf 94,2 wie wir es am Besten können und am liebsten tun: musikalisch.

Von 10. bis 16. September geben sich steirische Komponisten wie Johann Josef Fux, Siegmund von Hausegger, Heinrich von Herzogenberg, Robert Stolz oder Richard Heuberger genauso das Stelldichein wie steirische Orchester & Ensembles. Die Neue Hofkapelle Graz, recreation – Großes Orchester Graz, die cappella nova graz und Künstlerinnen und Künstler aus der Steiermark: Markus Schirmer, Ingrid Marsoner, Friedrich Kleinhapl und Nikolaus Harnoncourt, zugegeben geboren in Berlin. Für steirische Musikspezialitäten zwischendurch sorgen Michael Haydn, Franz Schubert, Joseph Lanner und Carl Michael Ziehrer.

Eine Steirische Woche! Einfach GRAZioso!

Von 10. bis 16. September 2018