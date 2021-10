Home Lebenswege Gregor Ruelens – Der Lebensmittelretter.

„Be the change you wanna see in the world“ – das hat sich Gregor Ruelens zum Lebensmotto gemacht. Er arbeitet für den Verein M.U.T in Sachen Lebensmittelrettung. 5 Tonnen an Essbarem werden pro Monat gerettet. „In einem Lebensmittel steckt soviel Arbeit und Herzblut“, meint Ruelens und möchte in der Bildungsarbeit ansetzen. Der Überfluss würde die Achtung vor der Nahrung verändern.