Am kommenden 1. Adventsonntag beginnt im Rahmen der Musica Sacra ein neues Format auf radio klassik Stephansdom. Die Gregorianik zieht mit den Bach-Kantaten gleich: Cum Laude – Gregorianik zum Mitnehmen. Ein Take-away für Geist und Seele. Geboten wird die jeweilige Gregorianik für die vier Adventsonntage. Beginnend mit Ad te domine levavi – Zu dir erhebe ich meine Seele. Es singt die Schola Gregoriana Monacensis unter der Leitung von Johannes Berchmans Göschl. Vor den einzelnen Proprien liest Mirjam Schmidt die Übersetzung der Texte ins Deutsche. Mirjam Schmidt ist die Direktorin des Konservatoriums für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien.

Als Vorgeschmack darauf bringt Musikchefin Ursula Magnes einen Streifzug durch die Vielfalt der Möglichkeiten sich mit Gregorianik künstlerisch wie interpretatorisch auseinanderzusetzen. Beginnend mit Jan Garbarek und dem Hilliard Ensemble in der Probstei St. Gerold, Anna Prohaska, den Zisterziensermönchen in Heiligenjreuz gemeinsam mit Timna Brauer, den Mönchen des Klosters Santo Domingo de Silos, Wolfgang Muthspiel mit der Choralschola Stift Zwettl, den King’s Singers sowie Martin Grubinger mit den Mönchen der Benediktinerabtei Münsterschwarzach.

Und ganz aktuell: Light For The World mit The Poor Clares Of Arundel.