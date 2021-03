Home Lebenswege Greta Silver.

Sie ist Youtuberin, Podcasterin, Model, Speakerin und Bestsellerautorin: Greta Silver hat sich einen Namen gemacht. Als Mutmacherin. Als „Grenzensprengerin“. Als Testimonial für Lebensfreude im Alter: „Von 30 bis 60 ist es genau so lang wie von 60 bis 90“, sagt die Hamburgerin, die ihre Karriere als Influencerin erst mit 66 Jahren gestartet hat, mittlerweile ist sie 73. Und hat noch viel vor.

„Ich freue mich, dass mein Leben immer spannender, breiter, tiefer, fröhlicher und kreativer wird.“ Warum sie noch nie so sehr im Reinen mit sich und ihrem Körper war wie heute, wie gelassen sie mittlerweile mit Ängsten umgeht und wo sie sich in fünf Jahren sieht – darüber erzählt sie in den Lebenswegen.

Eine Sendung von Marlene Groihofer.