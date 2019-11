Große, gemeinsame Erfahrungen.

Orchesterspiel macht Spaß, man lernt viele neue Menschen und Musikstücke kennen und verbessert quasi nebenbei noch seine sozialen Kompetenzen.

Vorteile über Vorteile, die das gemeinsame Musizieren in den großen, wienweiten Ensembles der Stadt Wien – Musikschulen bringt. Das Jugendsinfonieorchester und das symphonische Jugendblasorchester gelten als Flaggschiffe der Musikschullandschaft in Wien und bieten vielen jungen Musikerinnen und Musikern die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit großer Orchesterliteratur zu sammeln. Beide Orchester werden mittlerweile vom jungen Komponisten und Dirigenten Daniel Muck geleitet, der in der neuen Ausgabe von Music’S’Cool von seiner Arbeit am Dirigentenpult erzählt. Swea Hieltscher, Direktorin der Stadt Wien – Musikschulen, gibt einen Einblick, wie diese Ensembles strukturiert sind und wieviel Arbeit hinter den großen Produktionen schon im Vorfeld geleistet wird und mit der jungen Geigerin Anna Weingartner begeben wir uns sozusagen mitten hinein in einen solchen Klangkörper.

Foto © Ingrid Fröschl-Wendt.