Große Operette am Gürtel.

Die Wiener Volksoper zeigt ab kommendem Samstag eine der bekanntesten und beliebstesten Operetten von Johann Strauß Sohn. „Der Zigeunerbaron“ steht in einer Regie von Peter Lund und unter der musikalischen Leitung von Alfred Eschwé auf dem Premierenplan. Über den politisch korrekten Umgang in einer solchen Produktion und die Herangehensweise an das Werk, die der Regisseur gewählt hat, plaudert Michael Gmasz im Studio live mit dem Leading-Team. „Operetten-Althase“ Eschwé hat sicher auch die eine oder andere Anekdote im Gepäck.

Foto © Barbara Pálffy/Volksoper