Grüezi mitenand!

Kein April-Scherz. Kein Loch im Käse. Keine Schokolade auf Kuhglocken. Die erste April-Woche „spricht“ im Programm von radio klassik Stephansdom einen Schweizer Akzent und bringt dank Marie-Claude Chappuis und ihren musikalischen Freunden Schweizer Volkslieder in den vielen Sprachen ihrer Heimat. Liebevoll arrangiert – eine poetische Landpartie quer durch die Kantone der Schweiz in den Allegro Magazinen. Weiters genießen sie Musik der Schweizer Komponisten Rolf Liebermann, Hans Huber, Jean Daetwyler oder Jean-Xavier Lefèvre sowie Schweizer Interpretennachmittage am 3. und 4. April von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Schweizer Woche von 1. bis 7. April 2019.

(c) Sony Music Entertainment Switzerland GmbH