Sie spielen gemeinsam Fußball und stehen miteinander auf der Theaterbühne: Junge Menschen aus Österreich, Syrien, Afghanistan und dem Iran. Der Verein playtogethernow bringt rund 200 Menschen zusammen. radio klassik Stephansdom besucht eine Theaterprobe, ein Fußballtraining, spricht mit MitspielerInnen und HelferInnen.



Eine Sendung von Monika Fischer.

Das „Theater der Träume“ von playtogethernow zeigt am 28. März die Komödie „Mind the Gap“ im Aera, Gonzagagasse 11, 1010 Wien.

Die erfolgreiche playtogethernow Fußballmannschaft spielt am 25. März um 16:00 Uhr gegen den Grashalm FC in der Meldemannstraße 13, 1200 Wien, und am 2. April um 10:00 Uhr gegen Athletik Kalksburg in der Rustenschacherallee 3-5, 1020 Wien.

Wer beim Verein mitspielen oder helfen möchte, kann über www.playtogethernow.at oder über Facebook Kontakt aufnehmen.