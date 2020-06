Home Perspektiven Kirchen für Grundsicherung.

Während der aktuellen Coronakrise braucht es eine Solidarität besonders den Armen gegenüber. So der Appell aller Bischöfe in Österreich nach Pfingsten. Der Ökumenische Rat der Kirchen legt jetzt nach: Sie fordern eine österreichweite Grundsicherung.

In einer veröffentlichten Erklärung machen die Kirchen auf fast 600.000 Arbeitslose und mehr als eine Million Menschen in Kurzarbeit aufmerksam. Ihr Appell an die Politik während der Corona-Krise: Eine Grundsicherung für alle Menschen in diesem Land. Hören Sie mehr in einer Sendung von Georg Gatnar.

Im Gespräch:

Domdekan em.Prof. Rudolf Prokschi

(röm.kath.Kirche)

ÖRKÖ-Vorsitzender

Landessuperintendent Thomas Hennefeld

(Evangelische Kirche H.B.)

stv. ÖRKÖ-Vorsitzende