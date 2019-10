Home Rubato Gruseln in der Volksoper.

Opernmusik für Jung und Alt bzw. für die ganze Familie! Das gibt es ab 18. Oktober mit der Familienoper „Das Gespenst von Canterville“ an der Wiener Volksoper zu erleben. Marius Felix Langes Werk, uraufgeführt 2013 in Zürich, feiert seine Österreichische Erstaufführung in einer exquisiten Volksopernbesetzung mit Morten Frank Larsen, Anita Götz, Rebecca Nelsen, Reinhard Mayer uvm. Die Inszenierung stammt vom, mit Pinocchio an der VOP bereits Kinderopern-erprobten, Regisseur Philipp M. Krenn. Wie man sowohl an die Schaffung einer Familienoper als auch an deren Umsetzung auf der Bühne herangeht, erzählen Lange und Krenn wenige Stunden vor der Premiere bei Michael Gmasz im Rubatostudio.

Foto © Volksoper Wien