Basel – Gstaad – Wien.

Gestern präsentierte das Gstaad Menuhin Festival im legendären Grand Hotel Les Trois Rois in Basel das Programm für den heurigen Sommer. Das Thema lautet Wien! Intendant Christoph Müller hat ein weitgespanntes Programm kreiert, das viele Facetten der Welthauptstadt der Musik zeigen wird. Begleitend musizierte das Gstaad Festival Orchestra mit dem südkoreanischen Pianisten Seong Jin Cho unter Manfred Honeck in der Basler Martinskirche. Musikchefin Ursula Magnes war für radio klassik Stephansdom in Basel und berichtet.