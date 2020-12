Home Lebenswege Günter Stern.

Günter Stern leitet das Rauchfangkehrer-Museum in Wien-Wieden. In den „Lebenswegen“ schildert uns der Rauchfangkehrermeister warum die Schornsteinfeger für das Glück stehen. Stern gibt auch Einblick in die Historie der Rauchfangkehrer. Eine Sendung zum kommenden Jahreswechsel gestaltet von Stefan Hauser.

Rauchfangkehrer-Museum