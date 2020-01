Home Schwerpunkt Play Gulda Play.

Play Gulda Play lautete der Titel für ein großes Geburtstagsfest in Erinnerung an Friedrich Gulda am 16. Mai 2010 im Wiener Konzerthaus.

Zur Klaviermusik am Abend vom 14, September 2015 schrieb Musikredakteurin Monika Jaroš: „Der österreichische Pianist Friedrich Gulda stieß sein Publikum gerne mal vor den Kopf – sei es mit einem nicht immer salonfähigen Auftreten auf der Bühne, sei es durch Extravaganzen wie dem Abweichen von einem zuvor angekündigten Konzertprogramm. Doch falsch lancierte Todesmeldungen und publikumabschreckendes Verhalten hin oder her – seine pianistischen Fähigkeiten waren und sind unbestritten. Guldas Spiel besticht auch 15 Jahre nach seinem Tod durch äußerste Präzision und seine rhythmische Akzentuierung. Sein Hauptaugenmerk lag dabei immer auf einer möglichst werktreuen Interpretation, was vor allem seine Mozart- und Beethoven-Einspielungen zu Meilensteinen der Aufnahmegeschichte werden ließ.“

Daran hat sich nichts geändert. An Mozarts Geburtstag – 27. Jänner 2020 – jährt sich Friedrich Guldas Todestag zum zwanzigsten Mal. An diesem Tag werden besonders viele Mozart-Interpretation Friedrich Guldas zu hören sein. Bis zum 2. Februar 2020 hören wir ihn dann auch als Beethoven-, Chopin-, Bach-, Brahms-, Debussy-, Ravel-, Strauss- und Schubert-Interpreten. Nicht zu vergessen, sein mittlerweile sehr populäres Cellokonzert, das er seinerzeit Heinrich Schiff und Bruno Kreisky widmete.

Play Gulda Play – 27. Jänner bis 2. Februar 2020

