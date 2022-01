Home Perspektiven Gut und Böse in Mittelerde.

»Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.“

Diese dunkle Drohung spricht der Herr der Ringe im gleichnamigen Roman des britischen Schriftstellers und Philologen John Ronald Reuel Tolkien aus. Tolkien lehrte an der Universität Oxford. Weltweit bekannt haben ihn aber nicht seine Studien gemacht, sondern seine Romane wie „Der Hobbit“ und, allen voran, „Der Herr der Ringe“. „The Lord of the rings“, wie das Buch im Original betitelt ist, gilt als Grundlage für die moderne Fantasy-Literatur und ist eines der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts.

Tolkiens gesamtes Werk ist geprägt von seinem tiefen katholischen Glauben. An seinem 130. Geburtstag führt uns die Theologin Regina Polak in sein „Herr der Ringe“-Universum und zieht biblische Vergleiche. Regina Polak lehrt praktische Theologie und Religionsforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien.

Eine Sendung von Monika Fischer.

„Der Herr der Ringe“ auf Leinwand – gemalt, nicht gefilmt – von Aronja-Art.