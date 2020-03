Home Aktuell Gutes für die Seele

Gedanken von Stefanie Jeller zu den Bibelstellen in katholischen Wochentagsmessen.

Gute Worte hält die Bibel bereit. In Zeiten von Corona sind sie aktueller denn je. Warum? Weil die meisten Bibeltexte in Krisenzeiten entstanden sind; und weil die meisten Bibeltexte in Krisenzeiten wieder und wieder erzählt und schließlich aufgeschrieben wurden.

Sie zeigen, wie Menschen mit Krisen umgehen, wie man die Hoffnung lebendig hält und was in der Verzweiflung hilft. Corona ist neu. Alt und bewährt sind die Lebensweisheiten und Glaubensweisheiten der Bibel.

Stefanie Jeller ist Theologin und Redakteurin bei radio klassik Stephansdom. Sie erklärt, welche Texte in den Wochentagsmesse im Stephansdom zu hören sind – und was sie für uns heute bedeuten können.

radio klassik Stephansdom überträgt die 12-Uhr-Messe aus dem Stephansdom live (Montag bis Samstag).

Messübertragung – Audio und Video: hier klicken

Nachhören



Montag, 23. März 2020

Die Neue Welt. Und die soziale Distanz.

Freitag, 20. März 2020

Gott ist wie der Frühling. Was wirklich wichtig ist.

Do., 19. März 2020

Der heilige Josef schweigt. Von Vätern, die trotzdem da sind.