„H.M.S. Pinafore, oder Das Mädchen, das einen Matrosen liebte“ feierte 1878 einen besonderen Erfolg. Das dynamische Duo William Gilbert und Arthur Sullivan schuf mit ihrer vierten, gemeinsamen Comic Opera eine schwungvolle Kritik am viktorianischen England, an der Royal Navy und überhaupt an Parteipolitik aller Art. Isidore Godfrey leitet das hier kritiklos musizierende New Symphony Orchestra of London und die D’Oyly Carte Opera Company.

Inhalt teilen