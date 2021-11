Home AufgeMUKt! Haas im Dunkeln.

Einmal mehr ist ein Konzert im Rahmen von Wien Modern Ausgangspunkt für die Sendung: Am 25. November kommt im Wiener Musikverein das 3. Streichquartett von Georg Friedrich Haas zur Aufführung. Vier Studierende der MUK werden in völliger Dunkelheit im Gläsernen Saal das Werk zum Besten geben. Urh Mrak, der aus Slowenien stammende Cellist der Formation ist zu Gast im Studio bei Marion Eigl mit Florian Berner. Der bekannte Cellist, einst Lehrer von Urh in Klagenfurt, unterrichtet seit September Kammermusik an der MUK und betreut dieses außergewöhnliche Haas-Projekt. Ein Gespräch rund um Vertrauen, gespitzte Ohren und den Austausch mit zeitgenössischen Komponisten.