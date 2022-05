Home RESOUND Hab’s besser so!

Der Sendungstitel bezieht sich auf eine Anekdote, als angeblich Hofkapellmeister Johann Joseph Fux den Cembalo spielenden Kaiser Karl VI. mit folgenden Worten lobte: „Majestät spielen wunderbar! Hätten Kapellmeister werden sollen!“. Darauf antwortete der Kaiser: „Hab’s besser so…“.

Martin Haselböck zeigt anhand von unterschiedlichen Werken den Steirer Johann Joseph Fux als Kompomnist pracht- und prunkvoller Kirchenmusik, von nachdenklich ruhigen Sepolcri und als kontrapunktischen Meister mit einem Faible für seltene Instrumente(nkombinationen) wie Chalumeau oder zwei Fagotte mit Bass.

RESOUND bedeutet vieles: Suche nach dem ursprünglichen Klang eines jeden Werks. Aufführung auf den Instrumenten, in den Orchesterbesetzungen, auch in den Konzerträumen der Entstehungszeit, aber natürlich Interpretation durch uns heutige Menschen in all unserer subjektiv persönlichen Deutung.

Schon ab 1990 hat Martin Haselböck mit seinem Orchester Wiener Akademie die großartigen Werke des österreichischen Barock unter dem Titel MUSICA IMPERIALIS in der Wiener Hofmusikkapelle (dem Ort ihrer Uraufführung) eingespielt. Diese Aufnahmen sind nun remastered in einer großangelegten CD-Edition neu erschienen. In den heurigen RESOUND-Sendungen werden sie – gemeinsam mit Liszt und Beethoven – das Programm Jahres bestimmen.

