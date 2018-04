Drei Suiten en suite gefolgt von einem Liszt-Arrangement aus dem Singspiel „Almira“ des deutsch-englischen Barockgenies stehen am Programm der heutigen Klaviermusik-am-Abend. Neben Wasser- und Feuerwerksmusik sind es vor allem die Oratorien und Opern, für die der Name Georg Friedrich Händel steht. Der Komponist war allerdings auch ein versierter Organist und reiste jahrelang als Cembalovirtuose durch die Lande. Insgesamt schrieb sich Händel 16 Suiten auf den rundlichen Leib, die 1720 und 1733 in zwei Bänden erschienen. Im Gegensatz zu Musik von J. S. Bach findet der staunende Pianist jedoch oft nur festgelegte Akkordfolgen statt ausgeschriebener Partituren vor und muss daher selbst kreativ werden. Gelungene Interpretationen der Klaviersuite Nr. 8 G-Dur HWV 441, der Suite Nr. 2 F-Dur HWV 427 und der Suite g-Moll HWV 432 liefern Evgeni Koroliov, Michael Borgstede und Daria van den Bercken. Abschließend bringt Boris Bloch Sarabande und Chaconne aus dem Singspiel „Almira“ zu Gehör – worin sich bereits ein kleiner Hinweis auf den Themenschwerpunkt der nächsten Woche versteckt, denn da heißt es mit Tanguy de Williencourt „Wagner – Liszt“.

