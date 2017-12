Interpret: Piau, Watson, Pichanick, Charlesworth, Wolf, Le Concert Spirituel, Hervé Niquet

Label: Alpha Classics

EAN: 3760014193620

Es gibt Musikstücke, die für viele Musikliebhaber zu bestimmten Zeiten unerlässlich sind. Dazu gehört zur Weihnachtszeit auf alle Fälle der Messias bzw. Messiah von Georg Friedrich Händel. Eine besondere neue Aufnahme stammt diesmal aus Frankreich.

Weihnachten ohne Bachs Weihnachtsoratorium, Humperdincks Hänsel und Gretel oder Händels Messias ist für viele aus musikalischer Sicht gar nicht vorstellbar. Umso schöner ist es jedoch, wenn dann, um bei Händel zu bleiben, ein solch glanzvoller Messias auf dem CD Markt erscheint, der sowohl in klanglicher als auch in interpretatorischer Hinsicht überzeugt. Herausragend macht diese Aufnahme aber vor allem die Besetzung der Solistinnen- und Solistenpartien, allen voran die Sopranistinnen Sandrine Piau und Katherine Watson sowie der Tenor Rupert Charlesworth.

Hervé Niquet schlägt am Pult seines Concert Spirituel in vielen Stücken ein vergleichsweise rasches Tempo an – nur selten wirkt es ein wenig gehetzt. Ganz und gar nicht jedoch, wenn zum Beispiel Bassolist Andreas Wolf sein Volk in der Arie, the people that walked, forschen Schrittes aus der Dunkelheit ins Licht führen darf, was auf Grund der Textauslegung durchaus seine Berechtigung hat. Bestens studiert und somit auch höchst flexibel im Tempo ist der zum Concert Spirituel gehörige Chor. Zum Glück darf dieser auch dynamisch das eine oder andere Mal wirklich in den Vordergrund treten, was dieser Aufnahme zusätzlich eine gehörige Portion Energie verleiht.(mg)