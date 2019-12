Polens Nationaloper Halka von Stanislaw Moniusko aus dem Jahr 1858 erschüttert mit dem tragischen Schicksal eines Weisenmädchens. Am 15. Dezember feiert das Werk Premiere am Theater an der Wien. Ein Herzenswunsch von Star-Tenor Piotr Beczala. Er wird neben anderen Stimmen in der Sendung zu hören sein. Richard Schmitz wählt aus Aufnahmen mit Valerian Bierdlajew, Robert Satanowski, Fabio Biondi und Ewa Michnik.

(c) www.piotrbeczala.com