Hallo Graz!

In wenigen Tagen feiert radio klassik Stephansdom in Wien seinen 20. Geburtstag, kann aber vorher einen lang gehegten Traum realisieren: „Unser Programm nach Graz zu bringen geht auf eine Initiative aus dem Jahr 2013 zurück. Leider wurde der Sendestart aufgrund von juristischen Problemen lange Zeit verzögert“, sagt Chefredakteur und Geschäftsführer Christoph Wellner und freut sich über dieses „Geburtstagsgeschenk“.

„Wir waren schon immer ein „Stadtradio“ und haben unser Programm auf das kulturelle Leben in Wien abgestimmt. Ab sofort sind wir ein „Zwei-Städte-Radio“ und nehmen Graz in unseren Fokus auf!“, sagt Musikchefin Ursula Magnes.

Auch das kirchliche Leben in Graz findet einen Platz im Programmschema von radio klassik Stephansdom, freut sich der Grazer Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl: „Genau 20 Jahre ist es her, als der Erzbischof von Wien zum Zwecke der Verkündigung Radio Stephansdom gegründet hat. 20 Jahre später wagt der Sender, der vor allem für sein Klassikprogramm bekannt ist und bei uns in Graz auf 94,2 MHz empfangen werden kann, den Schritt über den Semmering. Willkommen in der Steiermark!“

Sendeanlage und Antenne von radio klassik Stephansdom in Graz befinden sich am Schlossberg in unmittelbarer Nähe des Grazer Uhrturms.