Hans Bürger.

Der bekannte Innenpolitikchef im ORF-Fernsehen hat ein neues Buch geschrieben. In „Selbstverständlich ist nichts mehr“ beschäftigt er sich mit Sinnfindung in Zeiten von Arbeitszeitverknappung, Künstlicher Intelligenz und Pandemie. In den Lebenswegen spricht er neben den Themen aus dem Buch auch über seine Begeisterung für den Fußballverein „FC Blau Weiss Linz“ und über seinen Lieblingsmusiker, den Ostbahn-Kurti. Gestaltung: Stefan Hauser

