In Memoriam Hans Haselböck (1928-2021).

Wie heute bekannt wurde, ist der Doyen der Österreichischen Orgelszene Hans Haselböck im 93. Lebensjahr verstorben. Aus gegebenem Anlass ändert radio klassik Stephansdom das Programm der kommenden zwei Ausgaben der Sendereihe Orgel City Vienna: Zum einen wird es die letzte Aufnahme mit Hans Haselböck zu hören geben, aufgenommen am 12. Juni 2019 in der Wiener Dominikanerkirche. Sowie Hans Haselböck als genialer Improvisator in Haarlem, 1958-1971.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober 2021 ist Hans Haselböck verstorben. Er war einer der bedeutendsten Organisten und Orgelpädagogen unseres Landes sowie ein Pionier der Kirchenmusik im deutschsprachigen Raum, 1928 in Niederösterreich geboren, studierte er ab 1947 Kirchenmusik und Orgel sowie Altphilologie und Germanistik and der Universität Wien, wo er 1953 promovierte. Von 1949 an war Hans Haselböck über 65 Jahre lang Organist der Wiener Dominikanerkirche in Wien, eine Tätigkeit, die für ihn eine Lebensaufgabe und Erfüllung darstellte. Der Internationale Wettbewerb für Orgelimprovisation im holländischen Haarlem, den er zwischen 1958/60 drei Mal gewinnen konnte war für ihn Startpunkt einer Karriere als Orgelsolist, die ihn durch ganz Europa, aber auch nach Japan, Korea und Amerika führen sollte. Seit 1960 war er Lehrer für Orgel und Improvisation an der Musikhochschule Wien, Als Professor, Institutsvorstand und Prorektor war er am Aufbau des kirchenmusikalischen Instituts an seinen derzeitigen Standort, dem früheren Ursulinenkloster maßgeblich beteiligt. Als Vertreter einer deutschsprachigen Kirchenmusik nach dem 2. Vatikanum wurde Haselböck für mehrere seiner Sakralwerke ausgezeichnet, so mit dem UNDA-Preis für Komposition, Sevilla 1964.

Bis ins hohe Alter war Hans Haselböck mit Orgelexpertise und Orgelforschung beschäftigt. Seine meisterhaften Orgelimprovisationen in Kirche und Konzertsaal werden den Musikfreunden noch lange im Gedächtnis bleiben.