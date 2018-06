Home Hauptwerke und Positive Alles Gute Hans Haselböck.

Wir kommen damit fast sieben Wochen zu früh, aber Hans Haselböck wird 90 – zwar erst am 28. Juli, aber wir feiern ihn jetzt schon mit einer Sendung, damit man vormerken kann, ihm am 28. Juli zu gratulieren! Vom Doyen der österreichischen Organisten wird es natürlich zwei Improvisationen zu hören geben, mit denen er vor mehr als einem halben Jahrhundert in Haarlem den begehrten Preis für diese Kunst gewonnen hat; wir spielen aber auch seine wenig bekannten Choralvorspiele – und seine Variationen über „Ei du feiner Reiter“ für Cembalo und Orgelpositiv. Eine Sendung von und mit Peter Planyavsky.

(c) Wiener Orgelkonzerte