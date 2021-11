Hans-Jürgen Buchner.

Er ist eine niederbayerische Legende. Die Stimme der Gruppe Haindling. Eigentlich lernte er Töpferei, aber die Musik wurde seine Berufung. Buchner ist seit Jahrzehnten auch für den Umweltschutz aktiv. In seinen Songs gibt er den Menschen viel zum Nachdenken mit auf den Weg. IStefan Hauser hat ihn vor seinem Auftritt in Linz getroffen. In der Sendung definiert Buchner auch am Piano seinen Wunsch nach einem Konzertauftritt in Wien. Hoffentlich findet es Gehör.

Beim Interview im Linzer Brucknerhaus.