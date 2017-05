Hans Pfitzner ist vor allem dank seines „Palestrina“ bekanntgeblieben – und durch seinen in zahlreichen Anekdoten überlieferten unversöhnlich-bitteren Charakter. Der 1869 in Moskau geborene deutsche Komponist war sich zeitlebens selbst der größte Feind, indem er jede erdenkliche Gelegenheit dazu nutzte, um mit bissigen Bemerkungen seine Umwelt zu drangsalieren und sich auch wohlmeinende Zeitgenossen zu Feinden zu machen. Pfitzner sagte einmal: „Lasst die Komponisten sein, wie sie wollen. Wir beschäftigen uns nicht mit ihren Schriften, sondern vor allem mit den Noten, die sie aufgeschrieben haben.“ Genau das versucht etwa Christian Thielemann, der sich in jüngerer Zeit der Musik dieses Komponisten-Griesgrams angenommen hat. Ähnlich wie bei Joseph Marx oder Max Reger ist auch das Klavierkonzert von Pfitzner ein Werk, das sich vielleicht nicht gerade beim ersten Hören erschließt, bei dem sich aber Geduld und wiederholte Beschäftigung durchaus lohnen!

