Spezialist für Superheros

Hans Zimmer gilt in der Filmmusikbranche als Vielschreiber und Spezialist für Superheros. In Frankfurt/Main geboren, entschied er sich gegen das Militär und für den Rock’n’Roll. Aber was wäre aus ihm geworden, wenn der Regisseur Barry Lewinson Ende der 80er-Jahre nicht eines nachts um 23 Uhr an seine Studiotüre geklopft hätte? radio klassik Stephansdom Filmmusikexperte Gerald C. Stocker präsentiert in 100 Minuten einen kleinen repräsentativen Ausschnitt aus dem umfangreichen Schaffen von Hans Zimmer für die Kinoleinwand.